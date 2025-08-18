議員団の南京市訪問が突然中止になるなか、名古屋市の広沢一郎市長は8月18日、改めて交流の再開に意欲を示しました。広沢名古屋市長：「いま非常に日中関係が厳しいですよね。そういう中であっても、（友好都市の）関係は維持していった方がいいのではないのかなと。慎重かつ丁寧に進めていくということ」広沢市長は、日中双方の世論に配慮する必要があるとしつつ、河村前市長が「いわゆる大虐殺はなかった」と発言してから途