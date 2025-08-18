８月１８日午前、預託法違反の疑いで北海道岩内町の男が逮捕されました。客に１台１００万円でコンピューターを販売していた男。一体どんな手口だったのでしょうか。 午前８時前の岩内警察署前。（山岡記者）「いま福田容疑者が警察署内へと入って行きます」預託法違反の疑いで逮捕された、岩内町の自営業・福田貴雄容疑者です。ずらりと並んでいるのは、警察が自宅から押収した大量のコンピューター。