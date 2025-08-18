世界のおいしいがギュッと詰まった【カルディ】。迷路のような店内を歩くだけで、まるで宝探しをしているようなワクワク感に包まれます。今回は、豊富なラインナップの中から、暑い日のカフェタイムにぴったりな「アイス・ドリンク」をご紹介します。 アレンジを楽しめる！「ホーマー クラッシュドコーヒーゼリー」 「やっと買えた～」と、@monmon.121さんが紹介するのは「ホー