最大9連休となったお盆休みが明け、18日から街には日常の風景が戻ってきました。18日午前8時の気温が25.2度となった長野市。JR長野駅前では日傘を差しながら通勤する人の姿も目立ちました。宮里伸哉記者「最大9連休となった今年のお盆休み、物価高続く中、皆さんどのように過ごしたのでしょうか?」50代女性（5連休） 「5連休。子どもとそばを食べたり、スイーツを食べに行ったりした。（お盆休み中の出費は?）3万円くらい」4