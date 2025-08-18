実在する学校法人の理事長になりすまし、知人から500万円以上をだまし取ったとして、無職の男が逮捕されました。 【写真を見る】学校法人の理事長になりすまし…知人の税理士の男性（49）から500万円以上をだまし取った疑い 47歳無職の男を逮捕 逮捕されたのは、名古屋市西区の無職･伊藤隆史容疑者47歳です。警察によりますと伊藤容疑者は3年前からおととしにかけて、実在する学校法人の理事長になりすまし、知人の税理士の男性