社員が出向先から内部資料を無断で持ち出した問題を巡って日本生命は調査結果を金融庁に報告する期限だった18日までに調査を終えられなかったとしました。この問題は日本生命の社員が出向先の三菱UFJ銀行から、内部資料を無断で持ち出したものです。金融庁は、日本生命に18日までに事実関係や再発防止策の報告を行うよう求めていました。しかし、日本生命は「継続調査中」のため現時点で内容は明らかにできず、調査が完了し、全体