お盆休みが終わり、今日から仕事という人も多かったのではないでしょうか。最大で9連休となったことしのお盆休みをどのように過ごしたのか、富山駅で聞きました。福井に帰省した人「お盆は10日から1週間ほど、家で遊んだり、友達とか親戚とバーベキューしたり」立山に行った人「山小屋でアルバイトしていた。初めのころは、雨が降ったり天気が悪かったけど、終盤にかけてはすごい良い天気だった。観光客で賑わっていた