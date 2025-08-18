能登半島地震で大きな被害を受けた氷見市姿地区で、おととい納涼祭が開かれました。震災後、地区では3割の世帯が集落を離れコミュニティの維持が課題となっています。祭りは、復興に向けた意見交換の場にもなればと企画されました。姿地区山本譲治区長「お盆ももう終わりですけど、姿地区で納涼祭ということで初めて企画しました」氷見市姿地区の公民館で行われた納涼祭は、バーベキューを楽しみながら、地域の意見