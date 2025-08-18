青空が広がったきょうの県内、富山市ではコメの早生品種「てんたかく」の刈り取りが始まっています。高い気温が続いた影響で例年より5日ほど早い収穫開始となりました。富山市水橋狐塚にある堀高輔さんの田んぼでは、早生品種「てんたかく」の刈り取りがきょう始まりました。今年は暑い日が続いてイネの生育が進み、刈り取りは例年より5日ほど早いということです。収穫の時期を迎えたイネですが、懸念されているのが水不足の影響で