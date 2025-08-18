スタジオには経済担当の土井記者です。県内の最低賃金が、初めて1000円を超えました。まずは改めて、最低賃金とはどのような制度でしょうか。最低賃金制度は、法律に基づき、国が賃金の最低額を定める制度です。使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。もし最低賃金より低い賃金で契約した場合は無効となります。罰則もあり、労働者の暮らしを守る制度です。手続きは、厚生労働大臣の諮問機関である、