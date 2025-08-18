県内の最低賃金について議論する審議会はきょう、ことし10月から時給を64円引き上げ、1062円とすることが適当だと富山労働局に答申しました。県内の地域別最低賃金が1000円を超えるのは初めてで、引き上げ額も過去最大です。最低賃金は、地域の実情に合わせて、毎年、都道府県ごとに見直されていて、富山県は現在998円です。国の審議会は今月4日、引き上げ額の目安を63円と示していました。県内では、労働者や使用者の代表らでつく