ミュージシャンの布袋寅泰が１８日に自身のＳＮＳを更新し、歌手の吉川晃司の誕生日を祝福した。布袋はインスタグラムを更新し「Ｈａｐｐｙ６０ｔｈ，Ｋｏｊｉ！」と、吉川の誕生日を祝福。「Ｋｅｅｐｒｏｃｋｉｎｇｗｉｔｈｙｏｕｒｗｉｌｄｓｐｉｒｉｔａｎｄｔｉｍｅｌｅｓｓｓｔｙｌｅ．」と続け、肩を組んだ２ショットをアップした。この投稿には「最高に大好きなツーショットです！新曲お待ちして