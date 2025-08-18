7月26日にバンビ11歳になりました！ 若い時は、お休みの日に遠くの公園まで歩いて行って一日遊んで歩いて帰る、なんてことを普通にしていました。しかし最近は、行きは元気だけど帰りはもう歩きたくない・・となってしまうようになりまして。 まぁ若い時と同じようにはいかないよな・・と思いきや、ご飯の時に大喜びしてはしゃぐ様子は変わらない！さすが食いしん坊！そして可愛さは増す一方！ そんなバンビちゃんをこれからも