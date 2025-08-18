コンビニ・チェーンの「ミニストップ」。おにぎりなどの消費期限を偽装していました。ミニストップによりますと、店内で調理したおにぎりや弁当などに製造後１〜２時間程度、消費期限のラベルを貼らずに期限を引き延ばしたほか、一度、店頭に並べた商品を引き上げて新たなラベルに貼りかえるなど、意図的に消費期限を延長させていたということです。偽装していた全国２３店舗のうち１６は大阪・兵庫・京都の店でした。（消