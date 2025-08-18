新潟市で開催中の錦鯉や金魚とアートが融合したイベント「錦鯉・金魚アクアリウム」の来場者が5万人を超えました。朱鷺メッセで8月1日から開かれている「錦鯉・金魚アクアリウム」。5万人目の来場者となったのは群馬県から旅行に訪れていた岩田歩果さん家族です。岩田歩果さん「レイアウトとかが、鮮やかでかわいいなと。そういうところが気になって」70種1000匹以上の金魚と泳ぐ宝石とも呼ばれる錦鯉の優雅な姿を様々な角度