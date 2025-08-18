ワールドゲームズから帰国し、取材に応じるソフトボール女子日本代表の宇津木監督＝18日、成田空港国際総合大会のワールドゲームズ（WG）で銅メダルを獲得したソフトボール女子日本代表が18日、中国の成都から成田空港に帰国し、取材に応じた宇津木監督は「けが人が多く出て全力では戦えなかったが、みんなよく踏ん張ってくれた」と前向きに語った。ライバルの米国と対戦した準決勝では、金メダルの2021年東京五輪で正捕手だっ