大阪・道頓堀で起きたビル火災で、消防隊員２人が死亡しました。午前９時５０分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町で、５階建てと７階建てのビル２棟で火災がありました。警察と消防によりますと、２０代の女性１人が煙を吸って病院に搬送されたほか、消火活動に当たっていた消防隊員５人も搬送されました。このうち、浪速消防署に所属する森貴志さん（５５）と長友光成さん（２２）の２人の死亡が確認されました。（大阪市