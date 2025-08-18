京都市のおしゃれな生花店で目撃されたのは、20万円の“高級植物”を盗むドロボーの姿。犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていました。時刻は深夜11時過ぎ、自転車で現れた白いTシャツ姿の男。店先の植物の前に立ち、まさに手をかけようとしたその時、店の前を別の自転車が通過。一度手をとめ、思いとどまったかと思いきや、再び植物に手を伸ばします。そして、誰もいなくなった隙を見て前カゴへイン。そのまま走り去って行きまし