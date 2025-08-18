長野・茅野市の雨の峠道でツーリング中、大きく傾いた大木の横を通り過ぎようとした次の瞬間、めきめきと音を立て、目撃者の頭上に木が倒れてきたのです。その瞬間は、後方を記録したドライブレコーダーにも映っていました。目撃者：コンマ1秒とかコンマ2秒とか、「あとわずか遅かったらオレ死んでたかも」と。絶体絶命のピンチも、間一髪のところで直撃を回避しました。目撃した男性によりますと、倒れた木の高さは約20メートルで