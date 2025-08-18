7月に行われたフェンシング世界選手権男子エペ個人と団体で2冠を達成した岩国工業出身の加納虹輝選手が「これ以上ない結果」と喜びを語りました。フェンシングの世界選手権で団体戦金メダルを獲得したメンバーが18日、岩国市役所を訪れました。中でも岩国工業出身の加納虹輝選手は団体と個人の2冠という快挙を達成。去年のパリオリンピックに続き再び世界の頂点に立ちました。（加納選手）「オリンピックから1年足らずでいい