いまや女子プロレス界を代表する1人＝美祢市出身の女子プロレスラーがふるさとの魅力を全国に発信する交流大使に任命されました。美祢市ふるさと交流大使に任命されたのは、美祢市出身の女子プロレスラー岩谷 麻優選手です。岩谷選手は011年にデビューし、ムーンサルト・プレスを決め技に数々のタイトルを獲得、現在、スーパーフライ級のチャンピオンとして活躍中です。ニックネームは