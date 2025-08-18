山口・光市に本社を置く総合建設コンサルティング会社でペルーからやってきた男性が土木工学について学ぶ研修をスタートさせました。光市の「巽設計コンサルタント」で研修を始めたのはペルーからやってきた前坂ヒトシさん28歳です。岩国市出身の曽祖父をもつ、前坂さんは、県が山口とゆかりのある中南米出身の若者を対象に1979年から行っている「海外技術研修員受入事業」で、来日しました。巽設計コンサルタン