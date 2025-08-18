Image: MajinBu Official やっぱカメラ性能は気になるよねぇ？そう、iPhone新作と聞くと、まず気になるのが今年のカメラどう？ ってところ。今回のiPhone 17 Proはカメラ周りのデザインが大幅に変更されるという噂がありますが、カメラ自体の性能もかなりパワーアップしそうな予感。中国のリークアカウントInstant Digitalは、現段階で最も強力な望遠カメラ搭載スマホとなると主張しています