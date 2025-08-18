九州北部を襲った記録的な大雨から18日で1週間がたちました。福岡県宗像市の離島「大島」では、島民から「完全に元の生活に戻れるのか」不安の声が聞かれました。 私たちは18日、宗像市の神湊（こうのみなと）港からフェリーで25分ほどの大島を訪ねました。■吉村史織アナウンサー「まもなく大島に到着します。あちら、先日の土砂崩れで山肌が大きくえぐれているのが確認できます。」 人口およそ500人の離島をお