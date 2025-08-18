お笑いタレントの友近（52）が日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）のTver限定の先行配信に登場し、理想の葬式について明かした。1人コントでの西尾一男や水谷千重子といった強烈なキャラクターを演じる友近。それぞれのキャラへの思いを語り、「自分が亡くなった時のお葬式は、水谷千重子、西尾一男、友近の3人の遺影があると、最後のラスト単独ライブみたいに、ちょっと悲しいですけど」と理想の葬式の形につい