先月、茨城県水戸市の路上で、男女6人が刃物で切りつけられるなどして重軽傷を負った事件で、このうち2人を刃物で殺害しようとした疑いで48歳の男が、きょう再逮捕されました。この事件は先月28日、水戸市の路上で男女6人が刃物で切りつけられるなどして重軽傷を負ったもので、現場近くに住む自称投資家・塩原弘和容疑者（48）が70代の男性に対する殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたものです。そして警察は、この男性とは別に70代