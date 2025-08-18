お盆休み明けのきょうも各地で厳しい暑さとなりました。東京都心でも10日ぶりに猛暑日が復活。最高気温37.0℃と、今年一番の暑さとなりました。また、東京の府中では39.0℃を観測。名古屋でも38.6℃まで気温が上がりました。日中気温が上がった影響で、午後は大気の状態が不安定に。東京や埼玉など、関東地方の各地でも竜巻注意情報が発表されました。夜にかけても、引き続き関東地方の内陸などを中心に、天気の急変にご注意くださ