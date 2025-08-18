グラビアアイドルの世良ののかさんの1st写真集『ののかっぷ。』（撮影：鈴木ゴータ、税込4180円、 A4判112頁、小学館）が9月19日にリリースされます。バスト100センチの豊満ボディとあざとかわいさを武器に、グラビア界で存在感を放つ彼女が、初めての写真集で「限界突破」に挑みました。【写真】100センチバストが「ののかっぷ」と呼ばれる人気グラドル、世良ののかさん小悪魔的なルックスとB100のド迫力ボディを武器に各誌を席巻