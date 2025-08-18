中国の7月の国民経済は安定した発展状況を維持した。国家統計局が8月15日に発表したデータによると、7月には、全国の一定規模以上の企業（年売上高2000万元以上の企業）の工業付加価値が前年同期比5．7％増、前月比0．38％増となり、全国サービス業生産指数は前年同期比5．8％増、社会消費財小売総額は同3．7％増の3兆8780億元だった。1-7月で見ると、全国の固定資産投資（農家を含まない）は同1．6％増の28兆8229億元、物品輸出入