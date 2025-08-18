2025年中国（広州）越境電子商取引交易会が8月17日、広州交易会展示場で閉幕しました。会期中の3日間で、国内外の主要な越境ECプラットフォーム40社以上が出展し、1000社以上の優良サプライチェーン企業が展示品を出品しました。中国の越境ECによる今年上半期（1〜6月）の輸出入額は前年同期比5．7％増の1兆3200億元（約26兆円）となりました。伸び率は引き続き全国の貿易総額の伸びを上回っており、越境ECは中国の貿易構造転換・