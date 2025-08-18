射水市内で大麻を販売する目的で所持していたとして19歳の男など3人が逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、射水市に住む無職の19歳の男と、パキスタン国籍で高岡市に住む無職のカーン・マーズ・ナビ容疑者（23）。そしてバングラデシュ国籍で射水市に住む無職のイスラム・エムディー・ナフィル容疑者（23）の3人です。射水警察署によりますと3人は先月8日、射水市内で共謀し、乾燥大麻およそ