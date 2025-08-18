¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Ï18Æü¡¢ÊÆ¥×¥íNBA¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¤¥Ü¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¡Ê30¡Ë¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥¹¥â¡¼¥ë¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï5¡£ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢198¥»¥ó¥Á¡¢110¥­¥í¡£ÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ßÂç¤ò·Ð¤Æ2017Ç¯¡¢NBA¤Î¥µ¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£°Ê¹ß¡¢NBA¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º¤ä¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¤Û¤«²¼ÉôG¥ê¡¼¥°¤äÂæÏÑ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£23Ç¯¤Ë¤ÏNBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÇÈ¬Â¼ÎÝ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¥¯¥é