韓国発の大人気キャラクター「Esther Bunny（エスターバニー）」とファッションブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が初めてコラボレーションしたアイテムが、8月29日（金）から全国の「Maison de FLEUR」店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」で販売される。【写真】カラー展開もかわいすぎる！「エスターバニー」×「Maison de FLEUR」ラインナップ一覧■リボンとピンクに包まれたアイテムが登場「エスターバ