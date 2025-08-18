俳優の麻生久美子、オダギリジョーが18日、都内で行われたオダギリが脚本・監督・編集・出演を務める映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』（9月26日公開）の完成記念上映会の舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】個性豊かな旗を掲げて登場したオダギリジョー晴れの日を迎え、オダギリ監督はキャスト陣と愉快なトークを展開した。そして最後のマイクを握るとオダギリ監督は「僕からは1つだけ」と切り出し