アメリカとロシアの首脳会談が15日に行われ、焦点だったウクライナでの停戦について合意には至りませんでした。会談を経て、ロシア寄りの姿勢に方針転換したトランプ大統領。和平の行方はどうなるのでしょうか？◇17日、ベルギーに降り立った、ウクライナのゼレンスキー大統領。会談した相手は、EU＝ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長です。2人が共同会見で口にしたのは、ロシアによる“ウクライナ侵攻”