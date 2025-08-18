【モデルプレス＝2025/08/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。（毎週月曜21時〜）」に参加していた天宮芽唯が18日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。【写真】「今日好き」出身JK、ヘアカラー＆カット報告◆天宮芽唯、イメージチェンジを報告天宮は「髪のイメージチェンジでしょか」とコメントし、これまでのロングヘアを少し短めに切り、アッシュカラーを柔らかな