静岡県伊豆市などで火災が発生したときに活用する「消火栓」のホースの先端にある金属製のノズルが「格納箱」から大量に盗まれていたとみられることが分かりました。格納箱に鍵をかけることは難しく現場は対応に苦慮しています。 【写真を見る】大量に盗まれていたとみられる「消火栓」のホースの先端にある金属製のノズル 伊豆市月ヶ瀬の国道沿いに設置されている消火栓の横、ホースなどを収めた格納箱に異変