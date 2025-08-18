人気YouTuberのRちゃんさん（29）が2025年8月13日、自身のインスタグラムを更新。超ミニのブラックドレス姿を披露した。「パリ投稿をたくさん」Rちゃんは、ココ・シャネルは髪を短くし、膝を隠し、ポケットをつけた。一方、今の私は髪を長く、膝を出し、ポケットはつけない――それが私のこだわり」とつづり、超ミニのブラックドレス姿の多数のカットと動画を投稿した。また、Rちゃんが手がけるアパレルブランド「Riu」について「R