浜松市天竜区では8月16日の大雨で床上浸水などの被害が相次ぎ、現場では18日も厳しい暑さのなか、ごみの撤去などが行われました。川へとつながる水路で排水が間に合わなかったとみられ、土地の低いエリアで浸水の被害が集中しました。 【写真を見る】浸水被害の出た天竜区 ＜浜松総局 伊豆川洋輔記者＞ 「浸水被害の出た天竜区船明地区です。公会堂前に設置された仮置き場には、災害ごみが次々に搬入されています」 大雨によ