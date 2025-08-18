広島ドラゴンフライズの話題です。来シーズンから始動する新しいパフォーマンスチームのお披露目式が行われました。 約４０人のファンクラブ会員が集まったお披露目式。 「広島ドラゴンフライズ、専属パフォーマンスチーム名はディ・フレアです」 新しいパフォーマンスチーム「ディ・フレア」は書類審査やオーディションを経て１０人が選ばれました。 ドラゴンフライズや夢、