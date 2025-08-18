【新華社海口8月18日】中国中央気象台は16日、南中国海で熱帯低気圧が同日午後5時（日本時間同6時）に発生したと発表した。同日正午に3カ月半にわたる南中国海での夏季休漁期間が明けたばかりだが、天候悪化が予想される中での無理な出港は事故の原因となることから、海南省農業農村庁は漁民に対し、防風基準を順守し出港を控え、船舶を港湾内に安全に避難させるよう呼びかけた。（記者/蒲暁旭）