Mega Shinnosukeが新曲「青春ごっこ」を8月22日（金）に配信リリースすることが決定した。今作はMega Shinnosuke最新の制作楽曲で、最近引っ越した先の部屋で作った初めての楽曲だという。制作直後に急遽リリースすることとなった夏曲だ。爽快感と寂寥感が交差するギターの音色に、肉体的なバンドアンサンブルと無垢で浮遊感のある歌声が重なったネオアコ、インディーロック由来の空気感を宿す作品となった。音と言葉で鮮やかに描