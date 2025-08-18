FACTが10月5日、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて、正真正銘のラストライヴにしてイベント＜FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」＞を開催する。同イベントのタイムテーブルが公開となった。＜ROCK-O-RAMA-THE END＞は全3ステージ制、HEY-SMITHのステージを皮切りに、解散ライブとなるトリのFACTまで、全17組が出演する。■＜FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」＞10月5日(日)千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホー