秋田朝日放送 高校生たちが「実はすごい秋田市」をＰＲするＣＭづくりに挑戦しました。完成したＣＭが１８日、お披露目されました。 この取り組みは「秋田市高校生ＣＭ塾」です。若者の地元定着や関係人口増加などを目的に秋田市が開いたもので、一般公募で集まった市内の高校生７人が企画や演出、撮影、編集などに取り組んできました。講師は、秋田市出身で映画監督やＣＭディレクターとして活動する成田洋一さんが