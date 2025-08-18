8月18日は漢字で書くと、八十八で「コメの日」です。ただ、今年の新米は去年より1000円以上高くなった影響などで、平均価格も大きく上がっています。都内のコメ店。待望の新米が入荷しました。山菊米穀店雨間瑞秀さん「新しい畳みたいな、ちょっと青臭い香り。新米の香り。全然違う」この佐賀県産の新米価格は、5キロで税込み4950円。去年は3750円だったため、1200円も値上がりしています。客からは…「安いコメではないが、値段