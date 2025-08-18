夏休みの子どもたちが危機一髪。韓国の遊園地で“暴走アトラクション”が目撃されました。安全バーが下り、いざスタート。ゆっくりと回転を始めます。ぐるっと360度回転、まるで空を飛んでいるかのようなワクワク感を味わえる人気のアトラクションですが、突然スピードを上げてぐるんぐるんと回り出し、“暴走”が始まったのです。一瞬体が浮き、外側へと大きく体が揺さぶられる子どもたち。安全バーをすり抜け、座っていた席から