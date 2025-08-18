8月15日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、元セクシー女優・蒼井そらによる授業の後編が放送された。前回の授業では、AV業界で“レジェンド”と呼ばれた栄光の裏で起きた数々のしくじりを告白。後編では、バラエティ進出での過信、引退後の奔放な恋愛遍歴など、自身の人生を赤裸々に振り返る衝撃の授業を展開した。◆人生最大のしくじりを大後悔デビュー後セクシー女優として大ブレイクを果たし、人気に甘えて撮