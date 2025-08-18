JRAが馬券を発売する英G1インターナショナルS（20日、ヨーク芝2050メートル）の出走馬6頭とゲート番が18日、決定した。日本から参戦するダノンデサイル（牡4＝安田）は4番ゲートからスタート。過去、当レースに日本調教馬は05年2着ゼンノロブロイ、19年8着シュヴァルグラン、24年5着ドゥレッツァの3頭が挑戦している。