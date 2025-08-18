11月7日公開の三宅唱監督最新作『旅と日々』が、8月6〜16日までスイス・ロカルノで開催された第78回ロカルノ国際映画祭インターナショナル・コンペティション部門にて、最高賞である金豹賞グランプリを受賞。このたび、現地で映画祭に参加している三宅唱監督、シム・ウンギョン、河合優実と、日本で朗報に接した高田万作による喜びのコメントが到着した。【写真】『旅と日々』三宅唱監督、シム・ウンギョン、河合優実がロカルノ