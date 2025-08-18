お笑いコンビ「スナフキンズ」の朝地亮介(33）が18日、自身のSNSを更新し、結婚を発表した。朝地は「ご報告」とし「先ほどオンストで発表したとおり、この度結婚しました！」とつづった。また「直接ご報告できてない方すみません！証人は同期の親友と後輩の親友にお願いしました！」とし、1メートル66、45キロなことから「激細の大黒柱ですが頑張ります！」と誓った。スナフキンズは2017年結成のお笑いコンビ。2023年「NHK